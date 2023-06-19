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Türkiye
AA 19.06.2023 17:46

Kurbanlığın saldırısı sonucu ayağı kırılan kişinin tedavisi sürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kurbanlık seçerken ineğin saldırısı sonucu ayağı kırılan ve ambulans helikopterle Van'a getirilen Mahmut Uyğur'un tedavisi sürüyor.

Kurbanlığın saldırısı sonucu ayağı kırılan kişinin tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen hastayı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Uyğur'un ayağında kırıklar oluşması nedeniyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Bölgede hayvancılığın yaygın yapıldığını ve bu tür olaylarla sürekli karşılaştıklarını belirten Sarıkaya, "Bu hastamız da hızlı ve etkin bir transfer sürecinden sonra hastaneye ulaştı. Bahçesaray yolu hem çok uzak hem de çok engebeli. Bunun için helikopterle hasta transferlerini sık sık alıyoruz. Bu hastamız da ambulans helikopterle geldi. Başarılı şekilde ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık durumu iyi, yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastamızın ambulans helikopterle hastaneye hızlı sevki ve başarılı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

Kurbanlık almak için gittiği köyde ahırdan çıkarken hayvanın saldırısına uğradığını ifade eden Uyğur ise yaralandığı andan bugüne kadar kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Hayvanın saldırısı sırasında bacağının kırıldığını dile getiren Uyğur, şunları anlattı:

"Hayvan zincirini kopararak bana saldırdı. Boynuzuyla göğüs bölgeme vurdu ve o sırada yere düştüm. Yüzüme vuracakken ayağa kalktığım sırada bacağım kırıldı. Oradakiler hemen ambulans çağırdılar. On dakikada ambulans geldi beni hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalem yapıldıktan sonra helikopter istendi. Helikopterle hastaneye getirdiler. Burada doktorlar beni hemen ameliyata aldılar. Allah devletimizden, doktorlardan, sağlık görevlilerden razı olsun."

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 16 Haziran'da hayvanın saldırısı sonucu ayağı kırılan Uyğur, ilçedeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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