Tokat'ta dolu sokakları beyaza bürüdü

Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak şehrin ana caddelerinde su birikintileri oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde araçlar, biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, sağanak sonrasında il genelinde temizlik çalışmasına başladı.

[Fotoğraf: AA]

Tarım alanları zarar gördü

Yeşilyurt ilçesinde de sağanağın ardından dolu yağdı.

Su baskınlarının yaşandığı ilçede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.

İş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun akışını hızlandırmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

"Görülmemiş bir dolu yağışı yaşadık"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede görülmemiş bir dolu yağışı yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. İlçe merkezimizde yollarımız haricinde bir sıkıntı yaşamadık sadece birkaç hanemizde su baskını ihbarı aldık. Ekiplerimiz orada ve müdahale ediyoruz. Köylerde özellikle çiftçilerimizin büyük hasar aldığını düşünüyoruz çünkü, böyle bir dolu yağışını ömrü hayatımızda görmedik. Cenabı Allah böyle bir felaketi bizlere daha yaşatmaz inşallah, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Kırıkkale'de tren yolunda göçük oluştu

Kırıkkale'de yağış sabahın erken saatlerinde başladı.

Sağanak sele yol açarken cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Evlerini su basan vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolu ve asfaltta göçük meydana geldi. Tren seferlerinin, yoldaki hasar nedeniyle aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereler taştı

Şarklı Deresi'nin taşması sonucu da Kızılırmak kenarındaki Yeşilvadi Mesire Alanı su altında kaldı.

Merkez Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı.

Çeşmelerden çamurlu su akıyor

Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel sularının girmesi sonucu çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı.

İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde sel nedeniyle köyün içme suyu hattı ve altyapısı zarar gördü.

25 metre derinliğindeki obruk suyla doldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki hafta önce oluşan 10 metre çapında 25 metre derinliğindeki obruk suyla doldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sağanak sele yol açtı. Ekili tarım alanları zarar gördü.

Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi için de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.