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Türkiye
AA 19.06.2023 16:20

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kuruluşunun 41'inci yılını kutluyor. Yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki bir heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
[Fotograf: AA]

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Ersoy'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 'Mavi Vatan' denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğuyla huzurunuzdayız. Kendisini sürekli geliştiren, akıl ve bilimi esas alarak durmaksızın çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İçişleri Bakanlığımızın denizlerimizdeki yegane gücüdür.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret

Kanunlardan aldığı yetki ve köklü bir kurum olmasının verdiği güçle, milletimizin güvenini ve desteğini alarak gece gündüz demeden büyük bir azim, cesaret ve özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, her daim denizlerimizde milletimizin güvencesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle en ağır deniz ve hava şartlarında dahi her an göreve hazır şekilde denizlerimizde milletimize hizmet eden Sahil Güvenliğimizin ve personelimizin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bize bu vatanı emanet eden zatıaliniz ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hayır ve minnetle yad ediyorum."

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Sahil Güvenlik Anıtkabir
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