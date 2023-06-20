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Türkiye
AA 20.06.2023 06:06

TEM Otoyolu'nda iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda duraksayan kamyonete, aynı yönde seyreden kamyonet arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde orta şeritte ilerlediği sırada duraksayan kamyonete, aynı yönde seyreden kamyonet arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonetlerden birinin sürücüsü ile 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, kaza yerinin karşı istikametinde Agit G.'nin kullandığı hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

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