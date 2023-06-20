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Türkiye
DHA 20.06.2023 09:12

4 şüphelinin midesinden 121 parça halinde 840 gram eroin çıktı

Diyarbakır’da bir otomobildeki 4 şüphelinin hareketli tavırları sebebiyle hastaneye götürüldü. Şüphelilerin midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıkarılırken 4 şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.

4 şüphelinin midesinden 121 parça halinde 840 gram eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır’a geldiği tespit edilen otomobil, Bağcılar Mahallesi’nde durduruldu.

İçinde bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheliler, tedirgin haller sergilemeleri ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

4 şüphelinin çekilen röntgenlerinde midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucular, yapılan tedavinin ardından çıkarıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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