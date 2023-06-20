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Türkiye
AA 20.06.2023 08:28

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına dağıtılması ile ilgili operasyon başlattı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü duyuruldu.

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