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Türkiye
İHA 20.06.2023 09:29

Kaçak avlanan 900 kilo deniz patlıcanı denize salındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollarla avlanan yaklaşık 900 kilogram deniz patlıcanı, türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize salındı.

Kaçak avlanan 900 kilo deniz patlıcanı denize salındı

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine Samurlu Mahallesi Oto Sanayi Sitesinde bir dükkan içerisinde yasadışı yollarla avlanan, 17 bidon içerisinde yaklaşık 900 kilogram canlı deniz patlıcanı olduğu belirlendi.

Kaçak avlanan 900 kilo deniz patlıcanı denize salındı

17 bidon içerisindeki canlı deniz patlıcanlarına el koyulurken, deniz patlıcanları Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Komutanlığına götürerek türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize salındı.

Deniz patlıcanlarını bulunduran kişiler hakkında da hukuki işlemler başlatıldı. 15 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında, deniz patlıcanı avcılığının yasak olduğu dönemde yasadışı yollarla canlıları avlayan kişilere idari yaptırım uygulandı.

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