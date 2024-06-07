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Yaşam
AA 07.06.2024 11:48

Diyanet'ten minik hacı adaylarına özel etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek amacıyla hayata geçirdiği "Çocuk Kafilesi" projesinden bugüne kadar 48 çocuk yararlandı.

Diyanet'ten minik hacı adaylarına özel etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak için geçen yıl "Çocuk Kafilesi" adı verilen projeyi hayata geçirdi.

Otelde oyun ve etkinlik alanları oluşturuluyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında ibadetleri sırasında hacı adaylarına destek olunması amaçlanıyor. Projeyle, hacı adaylarının çocuklarına konakladıkları otelde hem oyun alanı hem de etkinlik alanı oluşturuluyor.

(Arşiv)[(Arşiv)]

Konularında eğitimli ve alanlarında tecrübeli personelin görev aldığı söz konusu alanlarda çocuklara Kur'an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavafın yanı sıra Arafat’ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor.

Çocukların keyifli vakit geçirdikleri proje kapsamında çocuklu hacı adayları da rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Bu sene de 24 çocuk yararlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığının geçen yıl hayata geçirdiği proje ikinci yılında hacı adaylarından da olumlu dönüşler alıyor. Geçen yılın hac döneminde 24 çocuğun faydalandığı projeden bu sene de 24 çocuğun yararlanması öngörülüyor.

(Arşiv)[(Arşiv)]

"84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Haccı zorlukları olan meşakkatli bir ibadet olarak tanımladı. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Hac ibadetini irşat, eğitim sürecine dönüştürmek istediklerini vurgulayan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve 1736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin 128 kişilik ekiple Mekke ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 503 kişilik bir sağlık ekibi de bulunmaktadır. Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkeklerden oluşuyor. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah."

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