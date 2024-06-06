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Yaşam
AA 06.06.2024 14:41

Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince kayda alındı.

Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan "endangered" koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.

Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Iğdır'da birçok kuş türü bulunuyor

Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.

Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, küçük akbabaları görüntüledi.

Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

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