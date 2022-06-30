Manisalı Gülcan ve Mustafa Kemal Baş çiftinin evlat sahibi olmak için gitmedikleri doktor başvurmadıkları hastane kalmadı. Çift en sonunda koruyucu aile olmaya karar verdi. Ancak bu kez de Gülcan Baş'ın okuma yazma bilmemesi sorun oldu.

Bu durumu aşılamayacak bir engel olarak görmeyen Gülcan Baş, şöyle konuştu:

"10 yıldır çocuk hasreti çekiyordum, kuruma gittim, diplomam olmadığı için gittim sınavlara halk eğitime sınavlara yazıldım. Sınava girdim, eşimin haberi yoktu sınavlara katılacağımdan. Gittim gizlice girdim, diplomamı aldım."

Gülcan Baş eşine de büyük bir sürpriz yaptı. Diplomayı alır almaz başvuruları olumlu sonuçlandı. Çift, 2 çocuğa koruyucu aile oldu.

"Dünyalar bizim oldu"

Baba Mustafa Kemal Baş, "Kızımız önce geldi, kızımız 3 yaşındaydı. Kızımız 7 yaşına kadar kendini ifade edemedi, konuşamadı ve ondan sonra ilk kelimesi anne oldu, baba oldu. Biz çok mutlu olduk, dünyalar bizim oldu. Daha sonra ikinci oğlumuz bize geldi. O da bize 10 günlük bebekken misafir geldi. O da bizimle beraber oldu" dedi.

Aile daha sonra bir çocuğu daha evlat edindi. Artık onlar 3 çocuklarıyla birlikte kocaman mutlu bir aile.

Gülcan ve Mustafa Kemal Baş çifti evlat sahibi olamayan herkesi devlet korumasındaki çocuklara sahip çıkmaya davet ediyor.