Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.
Etiketler: Umre Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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