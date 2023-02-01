Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde geçen yıl mart ayında hayata geçirilen ve ilk etapta İstanbul'daki Maltepe ve Ankara'daki Seyranbağları Huzurevlerinde oluşturulan "Dijital Bahar" teknoloji odaları, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor.

Yaşlılar ayrıca farklı dijital uygulamalarla bu odalarda keyifli vakit geçirebiliyor.

Proje kapsamında teknoloji odalarında VR alanı da oluşturuldu. Huzurevi sakinleri bu alandaki VR gözlükleri sayesinde Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve Kutsal Topraklar'ı bulundukları yerden ziyaret edebiliyor.

Projeyle ayrıca dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinliklerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yakınlarıyla görüntülü konuşmak yüzlerini güldürüyor

Osmaniye'de bulunan Özden Huzurevi sakinlerinin her birinin de ayrı bir hikayesi var. Huzurevi çalışanlarının eğitim de verdiği projeye ilişkin, huzurevi sakinleri duygularını şöyle dile getirdi;

"Burada zamanımız çok şahane geçiyor. Her şeyimiz dört dört dörtlük; ne desek hemen elemanlar yetişiyor, biz haklarını ödeyemeyiz."

"Burada dolu dolu geçiyor günümüz, hocalarımız geliyor aşağıdan, el işleri yapıyoruz. Yani hep birlikteyiz, gayet güzel."

Haber: Sena Kaya

Kamera: Memiş Akçam