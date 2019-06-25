Yaşlıların ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal hayata etkin katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, devlete ait huzurevlerinde 13 bin 894 kişiye hizmet veriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların hayat standardının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalarla sayıları her geçen gün artan yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ve yaşam evleriyle, yaşlıların kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Ailesi yanında kalan yaşlılara verilen destek uygulamaları da sürdürülüyor.

Ailelerinin yanında kalmalarının mümkün olmadığı durumlarda ise yaşlılara, huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet sunuluyor.

Bakanlık, bunun için huzurevi sayısını da artırdı. Bakanlığa bağlı huzurevi sayısı 2002'de 63 iken, sayı Nisan 2019 itibarıyla 147 oldu. Bakanlığın huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı da aynı dönemde 4 bin 952'den 13 bin 894'e çıktı.

Böylece huzurevi sayısı ve kapasitesi 2002'ye göre 2,3, bakılan yaşlı sayısı ise 2,8 kat arttı.

Evde bakım için ayda bin 305 liralık yardım

Bakanlığa bağlı gündüzlü hizmet veren kuruluşlarla, hayatına dokunulan yaşlıların sayısının artırılması, ailelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 13 ilde toplam 19 gündüzlü hizmet sunan kuruluşta 237 yaşlıya aktif bakım hizmeti veriliyor. Bu merkezlerin sayısının yıl sonunda 44'e çıkarılması hedefleniyor.

Evde destek, evde bakım ve mobil hizmet anlayışıyla, yaşlıların sosyal çevrelerinde aile bütünlüğü korunarak hayatlarını devam ettirmesi planlanıyor.

Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı aylık bin 305 liraya ulaştı.

Yaşla ortaya çıkan engellilik durumu da göz önünde bulundurulduğunda, 170 bin yaşlıya evde bakım desteği veriliyor.

Kaynak: AA