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Yaşam
AA 25.06.2025 12:40

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak

Kilis'in önemli tarihi eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Ulu Cami'nin onarım çalışmalarının ardından gelecek yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak
[Fotograf: AA]

Memlüklüler döneminde 1300'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, caminin özgün kimliğinin korunarak yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

Özüne uygun restore edilen ve 2026 yılı içerisinde tamamlanacak caminin cemaatle buluşturulması hedefleniyor.

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