Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak

Memlüklüler döneminde 1300'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, caminin özgün kimliğinin korunarak yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.
Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.
Özüne uygun restore edilen ve 2026 yılı içerisinde tamamlanacak caminin cemaatle buluşturulması hedefleniyor.