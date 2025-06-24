Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 24.06.2025 12:11

Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi

Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz göçmeni türlerin yoğunluğu su altından görüntülendi.

Süveyş Kanalı'nda yapılan çalışmalar, iklim krizi, deniz suyu sıcaklıklarındaki değişim gibi nedenlerle Türkiye kıyılarında görülen istilacı Kızıldeniz göçmeni türlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Antalya Körfezi'ndeki balon, aslan, naylon, üçgen, halk arasında "gırt gırt" olarak bilinen "pomadasys stridensin" balıkları ile uzun dikenli deniz kestaneleri, en fazla yayılım gösteren Kızıldeniz göçmeni türler arasında yer alıyor.

Konyaaltı Plajı açıklarında araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımını görüntüledi.

Görüntülerde, yerli balık türlerine göre istilacı balık türlerinin popülasyonunun yoğun olduğu görüldü.

Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi

"Kızıldeniz'den Akdeniz'e türlerin geçişi devam ediyor"

Gökoğlu, dalışta gördükleri balıkların neredeyse tamamının Kızıldeniz göçmeni tür olduğunu söyledi.

Kıyılarda Kızıldeniz göçmeni balıkların oldukça yoğunlaştığına dikkati çeken Gökoğlu, "Geçen günlerde 'mandagöz' balığının da Antalya Körfezi'ne geldiğini tespit etmiştik. Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz orijinli tür sayısı 71'e yükseldi. Dalışımızda istilacı balıkların yanı sıra deniz kestaneleri, istiridye ve midyeleri de görüntüledik. Bunlar da Kızıldeniz göçmeni türler. Balon, aslan, üçgen ve naylon balıklarının da aşırı derecede kıyılarda çoğaldığını gördük" dedi.

Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi

Kızıldeniz göçmeni türlerin dalgıçların etrafında gezindiğini belirten Gökoğlu, balıkların çok meraklı olduğunu, Kızıldeniz göçmeni balıkların en güzel yanının ise su altında güzel görüntü oluşturmaları olduğunu kaydetti.

Gökoğlu, bu balıkların bazılarının ekonomik değerleri olduğunu, aslan balığının etinin lezzetli olduğunu dile getirdi.

Balon balığı sorununun kıyılarda devam ettiğine vurgu yapan Gökoğlu, "Zehirli balık türü olan balon balığı dişleriyle tenekeyi bile kesebiliyor. Balıkçıların ağlarına, avcılık araçlarına zarar veriyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e türlerin geçişinin devam ettiğini, Akdeniz'in her geçen gün tropikalleştiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Akdeniz Üniversitesi Antalya Balon Balığı Su Ürünleri
Sıradaki Haber
Dünya genelinde 700 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Bakan Bayraktar: Kesintisiz enerjiye erişim için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz
16:41
BM'den İran ve İsrail'e ateşkese uyma çağrısı
16:42
Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'da güncelleniyor
16:19
Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava
16:17
ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 arttı
16:28
Okulların kapanmasıyla Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yoğunlaştı
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ