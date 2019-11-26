Yaşam
Denizli Kayak Merkezinde mevsimin ilk karı26 Kasım 2019 Salı 11:19 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 13:35
Kış turizminin ilgi gören tesislerinden Denizli Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Yeni sezon için hazırlıklar ise sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Denizli' de Bozdağ'ın 2 bin 420 metrelik zirvesinde yer alan kayak merkezinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.
Sabaha kadar süren yağışla birlikte Denizli Kayak Merkezinin M2 üst istasyonundaki pist bölümleri beyaza büründü.
Merkezin alt istasyonlarında ise yağışın etkili olduğu belirtildi. Kayak merkezi görevlileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: kış turizmi kar Denizli Kayak Merkezi