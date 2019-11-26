Denizli' de Bozdağ'ın 2 bin 420 metrelik zirvesinde yer alan kayak merkezinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

Sabaha kadar süren yağışla birlikte Denizli Kayak Merkezinin M2 üst istasyonundaki pist bölümleri beyaza büründü.

Merkezin alt istasyonlarında ise yağışın etkili olduğu belirtildi. Kayak merkezi görevlileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA