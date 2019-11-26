Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü, zebra midyelerin tehdidi altında.

Geçimini gölde balıkçılık yaparak sağlayan Atanur Dursun, Çıldır Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 12 metre çekildiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Zebra midyelerden dolayı balık sayısında düşüş yaşandığını belirten Dursun, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü'nün kendisine ait tatlı su midyesi var. Bu midyelerin içini bile yemiş kurutmuşlar. Bir midyenin üstünde binlercesi var. Çıldır Gölü'nün kıyısındaki köylerde yüzlerce kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama geçmiş sezonlara göre balık miktarında bir düşüş var. Daha önce yosun yiyen bir tür olduğunu bildiğimiz böcekler, ağlara takılan balıkları yemiş. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Yetkililer bir an evvel buna bir çözüm bulmalı."

[Fotoğraf: DHA]

Çok hızlı yayılabiliyorlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, zebra midyenin diğer akarsulara taşınmasına ve Van Gölü'ndeki inci kefallerinin üreme habitatlarını tamamen yok olmasına dikkat çekti.

Zebra midyelerin üreme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, Amerika'da yıllık 5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara yol açtığını anlatan Akkuş, "Bir zebra midye, hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakıyor ve bu yumurtalar planktonlar gibi 1 aya yakın su içerisinde yüzme kabiliyetine sahip oluyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Çıldır Gölü'ndeki zebra midyelerin, başta sarı balık olmak üzere diğer balıkların üreme habitatlarını tamamen işgal edebileceğini belirten Mustafa Akkuş, şunları söyledi:

"İstilacı ve yağmacı olan zebra midyenin taşınması çok kolay. Zebra midyeler su dışında nemli ortamda günlerce hayatta kalabiliyor. Bu midyeler, akarsularda, kumların, taşların üzerinde büyük koloniler oluşturuyor. Ortamdaki planktonları süzüyor. Son 2 yıldır Çıldır Gölü'nde görülmeye başlanan zebra midyenin, Keban ve Atatürk Barajı'nda olduğu biliniyor. Keban Barajı'nda yetiştirilen yavru sazanlar Çıldır Gölü ve barajlara atılıyor. Oradan alıp getirdiğimiz balıklarla beraber bu midyeler çok rahat taşınıyor."

Kaynak: DHA