Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) alanında 60 öğretmen alımı yapacak.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere 2018-2019 KPSS puan sırasının esas alınacağı personel alımında bulunulacak.

Buna göre boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 60 PDR öğretmeni alımı yapılacak.

"KPSSP121" puan türünde en az 70 puan şartı aranacak adaylar, 4-17 Aralık tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne gidecek.

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer hususlar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: AA