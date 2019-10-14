Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadir Yüksel, kaybolmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini teknolojiye inat 40 yıldır sürdürüyor.

Geyve ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde ilerleyerek dükkan açan 53 yaşındaki Yüksel, 40 yıldır ocak başında demir döverek balta, kazma ve orak yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gelişen teknolojiye rağmen alın teri dökerek mesleğini yaşatmaya devam eden Yüksel, çırak bulamamaktan şikayet etse de işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Yüksel, demirci babasının tavsiyesi üzerine çırak olarak başladığı mesleğini dükkan açarak sürdürdüğünü söyledi.

Şimdiye kadar birçok çırak yetiştirdiğini fakat şu anda çırak bulmakta sıkıntı çektiğini dile getiren Yüksel, "Ateşin karşısında balta, kazma ve orak yapıyorum. Şimdi artık her şey fabrikasyon oldu ve satışlarımız da çok düştü. Bu mesleğin artık son ustalarıyız çünkü çırak yetişmiyor, bu mesleği bizden sonra sürdürebilecek kimse de yok" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA