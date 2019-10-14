Gaziantep'te bulunan Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında Türk bayrağı açıldı.

Okul Müdürü Cuma Çiçek, Türk ordusunun harekattan zaferle döneceğine ve teröristleri bölgeden temizleyeceğine canı gönülden inandıklarını anlattı.

"Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için büyük bir operasyon başlatmış ve titizlikle sürdürüyor. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için mücadelesini sürdürürken bizler de burada askerimizin muzaffer olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Tek isteğimiz askerimizin sağ salim bir şekilde yurda dönmesi."

Kaynak: AA