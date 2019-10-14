Tunceli'de hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ tarafından yaptırılan 8 derslikli Latif Büyükdağ İlkokulu hizmete açıldı. Okulun çevresinde öğrencilerin güvenli şekilde vakit geçireceği bahçesinin yanı sıra konferans salonu, müzik sınıfı ve çeşitli donatılar yer alıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ'ın, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Latif Büyükdağ adına kent merkezindeki Alibaba Mahallesi'nde 8 derslikli bir ilkokul yaptırdığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Okulun çevresinde öğrencilerin güvenli şekilde vakit geçireceği bir bahçesinin yanı sıra konferans salonu, müzik sınıfı ve çeşitli donatıların bulunduğu belirtilen açıklamada, okulun hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli eğitim kalitesi yüksek kenttir. Tunceli'ye böylesine güzel ve modern bir okul kazandıran Tuncelili hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ'a çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu güzel okulumuz yöremize ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA