Sakarya'da yaşayan Banu Elif Karabulut'a dedesi tarafından 1915 yılında yaptırılan tarihi konak miras kaldı.

45 yaşında üniversiteye gitti

Karabulut, KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) girişimcilik kursuna katılarak kredi desteği aldı ve aile mirası konağı butik otele çevirdi.

Konak, hem KOSGEB hem de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) desteğiyle turizme açıldı. Tarihi dokusuyla özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken konak, girişimci Karabulut'un alın teri ve devlet desteğiyle değer kazandı.

Karabulut, tarihi yapının o günden bugüne hep ailelerine ait olduğunu söyledi. Bu iş için ise eğitim alması gerekti ve 45 yaşında üniversiteye gitti.

"Bu konağı insanlarla paylaşmak istedim. Ben burayı sadece tatillerde kullanıyordum. KOSGEB destekli bir proje hazırlatarak girişimci kadın olarak kursa gittim. Bu arada üniversiteye de başladım. Bir işi yapabilmek için o işi en iyi şekilde öğrenmen gerekiyor."

İkinci üniversiteye de devam ettiğini anlatan Karabulut, tarihi konağı butik otele çevirmek için Anıtlar Kurulundan da yardım aldıklarını belirtti.

"Ekonomimize katkıda bulunuyoruz"

Karabulut, Sapanca'nın dokusu ve doğasından dolayı tercih edilen bir bölge olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnternetten Sapanca ile ilgili bilgiler ediniyorlar. Orta Doğu, Japonya, Amerika ve İngiltere'den gelen misafirleri ağırlıyoruz. Yabancılar için de tercih edilen bir bölgedeyiz. Küçük de olsa ekonomimize bir katkıda bulunuyoruz."

Tarihi konakta tatil yapan Aslı Çam da binanın tarihinin kendilerini etkilediğini dile getirerek, "Yaşanmışın bir kokusu var içerisinde. İşletmecisi de bayan olduğu için çok güler yüzle bizleri burada ağırlıyorlar" dedi.

Kaynak: AA