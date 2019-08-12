Macaristan Başbakanı Viktor Orban geçen şubat ayında, göçmen kabul eden ülkelerde Hristiyan-Müslüman dünyası meydana geldiğini ve bu ülkelerde Hristiyanların oranının azaldığını savunmuştu.

Ve şimdi, Orta Avrupa ülkesi Macaristan’da 3 çocuk yapan evli çiftlere yaklaşık 31 bin euro verilmesi gündemde.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 30 bin 600 euro, evli çiftlere kredi olarak verilecek.

3 çocuk yapan çiftler bu parayı geri ödemek zorunda kalmayacak.

Ayrıca ev satın alımlarını desteklemek için kredi projesi ve 3’ten fazla çocuk sahibi olanlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de söz konusu.

Şimdiden 2 binin üzerinde Macar aile kredi için başvurdu.

Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi AB’nin nüfus olarak orta büyüklükteki ülkeleri arasında yer alan Macaristan da genç nüfus sıkıntısı içinde.

Yetişkinler, daha iyi bir maaş ve hayat standardı umuduyla farklı Avrupa ülkelerine gidiyor.

Ancak diğer Avrupa ülkelerinde de iş gücü sıkıntısı var.

Zira dünya, yaşlanıyor.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un altında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, dünyada toplam nüfus 7,5 milyarın üstünde. Bunların 680 milyon 204 bini, yaşlı nüfusta yer alıyor. Bunun, 2050’de yaklaşık 2,1 milyara ulaşması öngörülüyor.

Avrupa ülkelerinde de yaşlı nüfus oranı, genellikle yüzde 15’in üzerinde.

Dünyada yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un altında olduğu ülkeler arasında ise Türkiye de var.

82 milyon nüfuslu Türkiye'de, 7 milyonun üzerinde yaşlı insan yaşıyor. Bu da Türkiye’nin yüzde 8,8'inin yaşlı nüfusta yer aldığını gösteriyor.

Avrupa’da doğurganlık oranları azalıyor

Kısa adı Eurostat olan Avrupa İstatistik Ofisinin 2017 verilerine göre, AB’de kadın başına ortalama canlı doğum sayısı 1,59. Fransa’da bu 1,90, Malta’da 1,26. Macaristan da 1,49 ile bu ortalamanın altında.

AB'de doğum oranı, 2000 ile 2017 arasında öncekinden daha yavaş şekilde azalmış.

Eurostat’a göre 2017 yılında AB'de 5 milyon 75 bin bebek doğdu.

O yıl AB'de doğan çocukların neredeyse yarısı ilk doğan çocuklar.

29,1, aynı yıl AB'de ilk çocuğunu dünyaya getiren kadınların ortalama yaşı. AB ülkelerinde ilk doğum yaşları 26,1 (Bulgaristan) ve 31,1 (İtalya) arasında değişiyor.

Eurostat, AB üyesi ülkelerde doğurganlık oranlarının 1960’ların ortasından beri sürekli azaldığına dikkat çekiyor.

2000’li yılların başında ise 28 üye ülkede bu oran tekrar yükselmeye başlamış. 2010 yılında tekrar durmasının ardından 2013’te göreceli olarak bir düşüş görüldüğü ve 2017’ye doğru hafif bir artış olduğu belirtiliyor.

Avrupa’nın "en genç ülkesi"

TÜİK’in 2017 doğum istatistiklerine göre ise, Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 291 bin 55 oldu.

Bu sayı 2018’de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 azalarak, 1 milyon 248 bin 847'ye geriledi.

Türkiye’de 2018’de doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847.

Yani Türkiye, doğurganlık hızı düşmesine rağmen Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri.

Genç nüfusta Avrupa'yı geçti

Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye'nin nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 13 milyon kişiyi buldu. Türkiye'de genç nüfusun, İsveç'ten Macaristan'a Belçika'dan Yunanistan'a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti.

AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye'deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4'te 1'ine karşılık geliyor. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10,8.

Avrupa genelinde Türkiye'yi, yüzde 13,2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,8 ile Danimarka ve yüzde 12,4 ile İrlanda takip etti. Genç nüfus oranı AB'nin önde gelen ülkelerinden Fransa'da yüzde 11,7, Almanya'da yüzde 10,5, İtalya'da yüzde 9,7 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 9,1 ile Bulgaristan. Bu ülkeyi yüzde 9,3'lük genç nüfus oranlarıyla Çek Cumhuriyeti ve Letonya izledi.

Bu arada Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1980 yılında yüzde 20,2 düzeyindeyken, 2010'dan itibaren yüzde 17'nin altına geriledi. Söz konusu oran, 2015'te yüzde 16,4, 2016'da yüzde 16,3, 2017'de yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarında, genç nüfus oranının 2023'te yüzde 14,8, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4 ve 2080'de yüzde 11,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Kaynak: Le Figaro, Eurostat, TÜİK, AA