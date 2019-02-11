Göçmen karşıtlığıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede doğum oranının artması için dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

Nüfüsun artması gerektiği mesajını veren Orban, "Ancak bizim rakamlarla işimiz yok. Bize daha fazla Macar çocuk lazım." dedi.

"Hristiyanların oranı sürekli düşüyor"

Tüm Avrupa'da her geçen gün daha az çocuğun dünyaya geldiğini ve Batı Avrupa ülkelerinin bu sıkıntıyı göçle çözmeye çalıştığını belirten Orban, ''Göçmen kabul eden ülkelerde Hristiyan-Müslüman dünyası meydana geliyor ve Hristiyanların oranı sürekli düşüyor ama biz Orta Avrupalıların kendi geleceğimiz var.'' dedi.

Orban, bugün bazılarının açık toplumlar oluşturmak, uluslar üstü bir dünya hükümeti kurmak ve ülkeleri farklı kültürlere sahip insanların akınına uğratmak istediğini savundu.

"Göçmenlere kota hakkını zayıflatmak istiyorlar"

Göçmen taraftarı olduğunu belirttiği Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un halihazırdaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı göçmen taraftarlarının lideri olarak seçtiğini söyleyen Orban, AB'nin Avrupa'yı göçmen kıtasına çevirmek istediğini söyledi.

Orban konuşmasında, ''(Göçmenler için) Zorunlu kota getirmek, üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. George Soros göçmenleri korumayı hedef olarak belirlediğini ilan etti zaten.'' dedi.

Kaynak: Reuters, AA