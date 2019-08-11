"Ah o eski bayramlar" sözü son yıllarda herkesin dilinde. 60 yıldır evli olan ve İstanbul'da yaşayan Kiraz ve Yaşar Çiftçibaşı çifti de eski bayramları anlatıyor. Onlar, bayramı çocuklarından uzak geçirecek.

Kiraz teyzenin kelimeler boğazında düğümleniyor, Yaşar amcaysa onu her bayram olduğu gibi teselli ediyor.

Kiraz teyze 76, Yaşar amca 79 yaşında. 16 yaşında evlenmişler. Onlar, hem çocuklarının hem de eski günlerinin özlemini çekiyor.

Bayrama başladığını temizlikle anlayan Kiraz teyze, "1 hafta temizlik yapar, yemek hazırlardık. Misafirlerimiz eksik olmazdı. Her gün misafir gelirdi, eski bayramlar çok güzeldi" diyor.

Kiraz teyze çocukluğundaki bayramları da özlemle hatırlıyor. Yaşar amca ise bayram gezmelerini topladığı harçlıkları gülümseyerek anlatıyor. Şimdiki bayramlar hasretle geçiyor. Onlar yine de eski bayramların adetlerini yaşatmaya çalışıyorlar.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu, Hayrettin Kavi