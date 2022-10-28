Şükriye Yılandiloğlu, 18 Mayıs 1923 tarihinde Giresun Bulancak'ta dünyaya geldi. Şu anda tam 99 yaşında. O, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta.

Yılandiloğlu, ilk bayramları böyle hatırlıyor:

"Bir şenlik vardı. Evde bir uğraşma vardı. Cumhuriyet Bayramı bugün. 'Devletin bayramı bugün' diyorlardı. Biz de çocuktuk. Günler gelip geçiyor yavrum."

10 Kasım hala hafızasında

Şükriye Nine, Süme köyündeki evinde 10 Kasım 1938'de yaşananlar da dün gibi hatırlıyor:

“‘Atatürk ölmüş bugün' dediler. Ağlaşıyorlardı büyüklerimiz. Büyüklerimiz vızır vızır ağlaşıyorlardı. Biz bu kadar ancak vardık.”

9 çocuğu, 30 torunu var

Şimdilerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 9 çocuk annesi, 30 torunun büyük annesi Şükriye ninenin gençlere tavsiyeleri de var:

“Akıllı olsunlar. Çalışsınlar. Emeklilerini kazansınlar. Avare durmasınlar. Kimseyle kavga etmesinler. İyi olsunlar akıllı olsunlar. Saygılı sevgili olsunlar."

Annesinin yaşa bağlı sağlık sorunlarının olduğunu belirten Bekir Yılandiloğlu, "Onunla yaşamak mutluluk. Allah herkese annesiyle babasıyla beraber uzun ömür versin diyorum. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanıyoruz. Kan tahlillerini evde yapıyorlar. Ben de ona göre ilaçlarını çıkartıyorum" diye konuştu.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Hayrettin Kavi