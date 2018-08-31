Çöp depolama alanı parka dönüştürülüyor

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal törende yaptığı konuşmada, Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Kırmacı Düzensiz Depolama Sahası rehabilitasyonunun Karadeniz bölgesi için son derece önemli bir proje olduğunu söyledi.

35 dönüm vahşi çöp depolama alanını yaşam alanına dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Uysal, "Uzun zamandır projesini beklediğimiz, ilçemize yakışmayan vahşi depolama alanı olarak kullanılıyordu. Buradan en kısa sürede kurtulacağız. Proje İlbank tarafından yapılan bir ihale. Firma çalışmalarına başladı. Göreve geldiğimizde o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ilçemize yaptığı ziyarette dile getirmiştik. Bizzat destek vereceklerini iletmişlerdi ve gerekli tüm desteği verdiler. Alanda fore kazık çalışmaları başladı. Sızan çöp suları bir havuzda toplanacak ve gazlar bacalar aracılığı ile çıkarılacak. Toplam 35 dönüm arazi yaşam alanına dönüşecek" dedi.

"Bittikten sonra çok güzel bir park alanı olacak"

Projenin toplam maliyetinin 7 milyon 242 bin lira olduğunu ve 1 yıl içerisinde çalışmaların tamamlanmasının planlandığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Karadeniz bölgesinde bildiğim kadarıyla tek vahşi depolama alanının rehabilite edildiği tek yer biziz. Bu proje çok önemli. İlçemiz bunu başardı. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

İhaleyi alan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk de, "Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çöp sahası üzerinde sondajla gaz bacalarını koymak amacıyla kuyu açıp, gazlar tahliye edilecek ve bir sistemle o gazları yakarak doğaya zararsız hale getireceğiz. Çöp sızıntı suları için bir havuz var, o havuzda arıtılmak suretiyle korumuş olacağız. Burası bittikten sonra çok güzel bir park alanı olarak kullanılabilecek" dedi.

Yapılan duanın ardından çalışmalara başlandı.

Kaynak: AA