Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan, çocukluğu ise Kütahya'da geçen Aysel Arabacı, çini atölyesi kurma hayalini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sayesinde gerçekleştirdi.

Çinicilik şehri Kütahya'da ailesinden bu sanatı öğrenen Arabacı, evlendikten sonra eşinin görevi dolayısıyla Bafra'da yaşamaya başladı. Ev hanımı Arabacı, kendi deyimiyle "Evde boş oturmaktan" sıkılınca çocukluk hayali olan çini atölyesini açmak için işe koyuldu.

[Fotoğraf: AA]

"Kütahya'da her ev hanımı çinicilik işinden anlar"

Önce eşinin desteğiyle küçük bir sanat atölyesi açan 40 yaşındaki Arabacı, KOSGEB'in girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra 50 bin lira hibe alarak açtığı çini atölyesi ile çocukluk hayaline kavuştu.

Arabacı, ailesinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşadığını, orada herkesin çinicilikle uğraştığını söyledi.

Kendisinin de hobi olarak çiniciliğe başladığını anlatan Arabacı, şöyle devam etti:

"Kütahya'da 25 yıl önce çini tabak ve seramikler üzerine işleme çizerek çiniciliğe başladım. Kütahya'da her ev hanımı çinicilik işinden anlar. Önceden benim de hobimdi. Çocukken ileride atölye kurup kendi işimi yapmak istiyordum. Hibe desteği ile atölye açtım ve kendi işimi kurdum hayalimi gerçekleştirdim. Atölyeye fırın aldım. Burada çini tabak, abajur, tabak, kaftan, vazo, şamdan, süs eşyaları gibi çeşitli çinileri üretiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Yaklaşık 500 çeşit ürün yapıyorum"

Ham maddeyi Kütahya'dan getirdiğini belirten Arabacı, "Yaptığım ürünleri toptan ve perakende olarak satıyorum. Yaklaşık 500 çeşit ürün yapıyorum. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ne İran, Cezayir, Dubai ve Arabistan'dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. İnsanların yaptığım çinilere ilgi göstermesi beni mutlu ediyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Çini ürünlerinin fiyatı 5 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor

Arabacı, çini ürünlerinin fiyatının 5 lira ile 3 bin lira arasında değiştiğini aktardı.

Çevresinde isteyen kadınlara çinicilik öğrettiğini de dile getiren Arabacı, ''Samsun'da bu işi geliştirmek, bütün ev hanımlarına öğretmek istiyorum. Evde oturmak yerine kadınlarımızın böyle bir işe yönelerek hem meslek sahibi olmalarını hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA