Surlar, İçkale, Ulu Cami, Keçi Burcu, St. George Kilisesi ve Hevsel Bahçeleri ile ön plana çıkan Diyarbakır'da, sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü yerlerden biri haline dönüştü.

[Fotoğraf: AA]

Bu renkli manzarayı görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "şehrin kalbi" olarak bilinen İçkale yerleşkesinden başlayarak Keçi Burcu'na kadar "masalsı bir yolculuk" yapıyor.

Su ve kuş sesleri arasında masmavi gökyüzü ile tarihi surları da kadrajlarına sığdırma şansı bulan fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saat süren yolculukta hem manzaranın hem de temiz havanın tadını çıkarıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Burada şahane bir manzara var"

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu'nun düzenlediği geziye katılan sinema oyuncusu Zekeriya Karakaş, "İstanbul'un hengamesinden sonra burada, Hevsel Bahçeleri'nde olmak çok güzel bir duygu. Burası bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Burada şahane bir manzara var" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ceviz ise, doğa ve fotoğraf tutkunu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır" felsefesiyle Diyarbakır'ın tarihi Hevsel Bahçeleri'nde gezintiye çıktıklarını anlatan Ceviz, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı bahçelerin, görülmesi ve fotoğraflanması gereken yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA