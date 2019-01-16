Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan bölgede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve 3 bin rakımın üzerinde yaklaşık 30 doruk bulunuyor.

Kış mevsimiyle beraber beyaza bürünen dağlar ve yüksek doruklar, tüm ihtişamıyla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Harika bir doğası ve çok güzel insanları var"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin muazzam bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Hakkari'nin her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu anlatan Akbıyık, "Özellikle fotoğraf sanatçılarımız için eşsiz manzaralar, Alpler'i, Himalayalar'ı aratmayan güzellikler var. Cilo Dağları, Sat Dağları, İkiyakalar hepsi birbirinden güzel. Gerek dağcılık için gerek trekking ve farklı sporlar için bulunmaz alanlar" dedi.

İzmir'den Hakkari'ye gelen fotoğraf tutkunu Merve Öztürk ise, kentin doğasını fotoğraflama şansı bulduğunu söyledi.

"Harika bir doğası ve çok güzel insanları var. İyi ki gelmişiz. Herkesin gelmesi gereken bir bölge diye düşünüyorum. Denizin nasıl bir güzelliği varsa burada da dağlar, karlar muhteşem."

Kaynak: AA