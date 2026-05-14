Çiftlikte omuz omuza başarı

Çanakkale’nin Sofular Köyü’nde yaşayan Emre Çetinkaya’nın hayvancılık serüveni çocuk yaşlarda başladı.

Üniversiteyi kazandığı dönemde annesini kaybeden Çetinkaya, babasını yalnız bırakmamak için eğitimini yarıda bırakarak aile mesleğine döndü.

Yıllar içerisinde işi büyütmek için mücadele veren Çetinkaya, köy dışında kurduğu çiftlikte uzun süre elektrik olmadan jeneratörle sağım yaptığını belirtti.

“Çok zorlandım ama vazgeçmedim” diyen Çetinkaya, üretimden kopmadan bugünlere geldiklerini söyledi.

Devlet destekleriyle üretim arttı

2015 yılında evlenen Emre ve Ebru Çetinkaya çifti, devletin sağladığı hibeler sayesinde işletmelerini büyüttü.

Süt ürünleri bölümü mezunu olan Ebru Çetinkaya’nın diploması, Genç Çiftçi ve Uzman Eller projelerinde avantaj sağladı.

Çift, aldıkları desteklerle hayvan sayılarını artırarak bugün 150 başın üzerinde büyükbaş kapasitesine ulaştı.

Günlük bir tonun üzerinde süt üretimi yapan aile, bölge ekonomisine de katkı sunuyor.

Üretimin merkezinde aile dayanışması var

Çiftlikte gün sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Emre Çetinkaya, gebe düvelerle ilgilenip yem hazırladıklarını, ardından sağım işlemlerine geçtiklerini söyledi.

Ebru Çetinkaya ise buzağıların bakımıyla ilgilenirken yemleme süreçlerinde de aktif rol alıyor.

Emre Çetinkaya, “Bir elin nesi var iki elin sesi var derler ya, biz öyle olduk” sözleriyle eşinin desteğinin işlerini büyütmelerinde büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Hedefleri robotik sisteme geçmek

Hayvan sayısının artmasıyla birlikte iş yükünün de büyüdüğünü belirten Emre Çetinkaya, ilerleyen süreçte otomasyona yatırım yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çiftlikte şu anda yaklaşık 50 sağmal hayvan bulunduğunu belirten Çetinkaya, yıllık 20-30 besilik dana üretimi yaptıklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin uygun fiyatlı arpa desteğinin üretimde önemli rol oynadığını dile getiren Çetinkaya, devlet desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çetinkaya, “Sevmeden hiçbir işte başarılı olamazsın” diyerek gençlere üretime yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kadın eliyle büyüyen çiftlik

Hayvanları çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Ebru Çetinkaya, okuduğu bölümü sahada uygulamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çiftlik yaşamını hiç yadırgamadığını ifade eden Çetinkaya, üretimin içinde olmayı sevdiğini belirtti.

Emre Çetinkaya ise “Kadın eli değdiği yeri mükemmelleştiriyor” diyerek eşinin emeğinin çiftliğin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Çift, tüm üreticilerin ve kadın çiftçilerin Çiftçiler Günü’nü kutladıklarını belirtti.

