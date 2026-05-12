Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden tarihi bina

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Köyü’nde bulunan tarihi bina, geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen yapı, ilk olarak ipek böcekçiliği amacı ile inşa edildi.

Binada yaşayan Hakkı Işık, “Burası ipek böcekçiliği için yapılmış. Onun için çok büyük burası” diyor.

Ahşap ve kerpiçten yapılan yapı, yıllara rağmen ayakta kalmayı başarıyor.

Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşıyor

Kurtuluş Savaşı döneminde köyde birçok yapının zarar gördüğünü anlatan Hakkı Işık, tarihi binanın ise farklı bir nedenle ayakta kaldığını söyledi.

Işık, “Köyü yakmışlar. Burada Yunanlılar barınmış. Burayı ise es geçmişler” ifadelerini kullandı.

Savaşın ardından aile büyüklerinin binada tadilat yaparak burayı yaşam alanına dönüştürdüğünü belirten Işık, o günden bu yana yapının ev olarak kullanıldığını söyledi.

Tarihi yapı bugün de köyün en dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Bakımı ciddi emek gerektiriyor

Tarihi binada bugün Hakkı Işık ve eşi yaşamını sürdürüyor.

Yapının büyük bölümünün kullanılmadığını söyleyen Işık, “Biz şimdi son oturanız burada. Bizden sonra kimse oturmaz” diyor.

Yıllardır çatıyı ve bazı bölümleri kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştıklarını belirten Işık, binanın bakımı için ciddi emek gerektiğini ifade etti.

Kerpiç yapının yazın serin, kışın ise kısa sürede ısındığını söyleyen Işık, “Sobayı yakın yarım saat sonra hamam gibi olur. Yazın ise durum tam tersi” diye konuştu.

Araştırmacıların ilgisini çekiyor

Yüksekliği ve yapım tekniğiyle dikkat çeken tarihi bina, araştırmacıların da ilgisini çekiyor.

Hakkı Işık, Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen akademisyenlerin yapıyı inceleyerek şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Işık, binanın tek direğin üzerine konumlandırıldığını bu nedenle de görenlerin bir kez daha hayret ettiğini belirtiyor.

Köye gelen ziyaretçilerin binayı görmek ve fotoğraf çekmek istediğini anlatan Işık, yapının restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini söyledi.