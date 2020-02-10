Mersin ve diğer illerdeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 14 Şubat Sevgililer Günü için ihtiyaca karşılık vermek isteyen esnafın telaşı başladı.

En çok rağbet kırmızı güle

Mezatlarda satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler sergilendiği alanda tanıtılırken, dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler tatlı bir yarışa giriyor.

En yüksek fiyat teklifi verenin sahip olduğu çiçekler arasında esnafın rağbet gösterdiği kırmızı gül dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Hazırlıklar 1 ay öncesinden başladı"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Şahbudak, 14 Şubat için yapılan hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Sevgililer Günü'nün çiçek sektörünün "altın günü" olduğuna dikkat çeken Şahbudak, çiçekçilerin 14 Şubat için hazırlıklara bir ay öncesinden başladıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Üreticinin beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Şahbudak, "Mersin'i özel kılan bir konu var. Türkiye'nin gül ihtiyacının yüzde 60'ını Mersin karşılıyor. Tabii ki Mersin'in bu konudaki beklentisi daha yüksek. Bizim 'vazgeçilmezimiz, lokomotofimiz' dediğim çiçek türü gül başı çekiyor. En çok gül talep ediliyor. Üreticilerimiz gül üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.