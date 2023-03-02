Depremin ağır bir yıkıma yol açtığı Hatay’da depremzedeleri çadır kent ve konteyner kentler ağırlıyor. Down sendromlu Seher Öztürk onlardan biri. Çadır kenttekiler ona "prenses" diye sesleniyorlar.

Ailesiyle birlikte yerleştikleri çadır kentte herkesin neşe kaynağı Seher. Sürekli gülümseyen ve çadır kentin içerisinde gezinen Seher’i görenler ona küçük armağanlar veriyor. Deprem gecesi sarsıntılardan çok korkan ve zaman zaman hatırlayan Seher’i o anılarından uzaklaştırmak isteyen pek çok kişi onunla oyunlar oynuyorlar, birlikte etkinliklere katılıyorlar.

Ağır iş makinelerinin çalıştığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kent, kesif bir toz bulutu altında. Saçları konusunda hassas olan Seher, ailesinin belirttiğine göre uzun süredir saçlarını çekiştiriyor. Bu davranışına anlam veremeyen ailesinin bulunduğu çadır kente kuaförlerin gelmesiyle Seher saç tıraşının yapıldığı çadırın başından ayrılmadı.

Saçlarını çekiştiren ve berberleri işaret eden Seher’in bu isteği Ankara Bahçelievler’den gelen kuaför ağabeylerinin dikkatinden kaçmadı.

Ailesinden izin alan kuaförler Seher’in saçını kestiler. Etrafına gülücükler dağıtan ve saçlarını kestirmekten mutlu olan Seher Öztürk, çadır kentin neşe kaynağı olmaya devam edecek.

Kamera: Mustafa Tunç