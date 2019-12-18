Bir dönemin ambulansları, tıbbi gereçleri, laboratuvar malzemeleri ve doktor giysileri...

1906'dan bu yana hizmet veren Bursa İnegöl Devlet Hastanesi, ziyaretçilerini tıp tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Başhekim Dr. Hayrettin Göçmen, müzeyle ilgili şunları söyledi:

"1945 yılında ulaştığımız ilk belgeden günümüze kadar, hastanecilik hizmetleri hangi aşamadan geçmiş, bunu kronolojik olarak betimlemeye, canlandırmaya çalıştık."

Hastane girişinde yer alan müze, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Gerçek ambulansların yanında, oyuncak ambulans koleksiyonu da hem çocukların hem büyüklerin ilgisini çekiyor.

Müzede yer alan özel sandıkta ise, 14 Mart 2040 yılı Tıp Bayramı'nda açılmak üzere geleceğe yazılmış mektup ve bazı belgeler yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber