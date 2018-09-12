Bursa esnafından ilginç deney: Mama masrafları için kediyi dilendirdiler

Bursa'da sosyal deney için bir araya gelen Setbaşı esnafı, daha önce görülmemiş bir etkinliğe imza attı.

2 gündür uygulanan sosyal deneyde esnaf, kaldırımda yatan kedinin önüne bir mendil koydu ve elektrik direğine "Açım lütfen boş geçmeyelim" yazısını astı. Yazdıkları kağıtla vatandaşların dikkatini çeken esnaf, toplanılan parayla kedinin mama ve veteriner masraflarını karşıladı.

Yoldan geçenler ilk baktıklarında olayın ne olduğunu anlamasa da esnafa sorduklarında bunun bir sosyal deney olduğunu ve bu aşamada toplanan paralarla diğer sokak kedilerine de yardım ulaştırmak istendiğini anladı.

"Halkımız hayvanlara karşı çok merhametli ve sevgi dolu"

Setbaşı esnafından Hüseyin Mecit Bedel, bazı vatandaşların yaptıkları deneye tepki gösterdiğini ancak daha sonra amaçlarını anladıklarını söyleyerek, "Sosyal deney yapıyoruz. Projenin ilk 2 gününde birçok kedinin mama ve veteriner masrafını karşıladık" dedi.

Vatandaşların duyarlı davrandığından bahseden Bedel, "Halkımız hayvanlara karşı çok merhametli ve sevgi dolu. Bize yardım eden vatandaşlarımıza minnettarız" diye konuştu.

Yoldan geçen vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla kediyi görüntüleyip çok şaşkın olduklarını ve daha önce böyle bir şey görmediklerini, sosyal deneyin içeriğini öğrenince çok memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA