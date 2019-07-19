Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından çeşitli önlemler alınıyor. Gönüllü gençler, Muğla'da bulunan İztuzu Plajı'nda gece boyu nöbet tutuyor.

Caretta carettaların yumurtlama anı ve yumurtadan çıkarak denize ulaşması da yine gençler tarafından kayda alınıyor.

Plaja yumurtlamak amacıyla gelen caretta carettaların sahile yaptığı yuva sayısı 520'ye ulaştı. Yuvalardan çıkan yavru deniz kaplumbağaları ''martı, porsuk, hayalet yengeç ve tilki'' engellerini gönüllüler yardımı ile aşarak denize ulaşmaya çalışıyor.

520 yuvaya yumurta bıraktılar

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl İztuzu Plajı'nda bulunan 520 yuvaya caretta carettaların yumurta bıraktığını söyledi.

Plajdaki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekleri ile yürütüldüğünü vurgulayan Kaska, İztuzu'nun dünyaca ünlü olduğunu ve deniz kaplumbağaları denilince ilk akla gelen kumsal olduğunu anlattı.

Yuva sayıları artıyor

Son yıllarda yuva sayılarında büyük artış yaşandığını belirten Kaska, şöyle konuştu:

"Genellikle nisan ayında çiftleşen kaplumbağalar 15 gün sonra ilk yuvalamalarına başlıyorlar. Bu yıl da ilk yuvamız 1 Mayıs tarihinde başladı. Bir dişi kaplumbağa 15'er gün arayla bir sezonda 5 yuva yapıyor. Bizim 150 civarındaki anaç kaplumbağamızın şu ana kadar yaptığı yuva sayısı 520'ye ulaştı. İlk yavrularımız da çıkmaya başladı."

Bugünlerde İztuzu'nda tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan anneler yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan yavruların çıkarak denize ulaşmaya başladığını vurguladı.

Kuluçka süresi bu yıl 71 güne çıktı

Ülkenin en önemli biyolojik zenginliklerinden olan deniz kaplumbağalarının korunmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde devam ettiklerini anlatan Kaska, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilginç olan özellikle mayıs ayının yağışlı geçmesi kumun daha serin olmasına neden oldu. Dolayısıyla yumurtaların gelişimi için gerekli olan sıcaklık biraz düşük seyretti. Bu düşük sıcaklık kaplumbağaların cinsiyetlerinin erkek olmasına ve kuluçka süresinin uzamasına neden oldu. Normalde kuluçka süresi 45 ila 60 gün arasında değişirken bu yıl biraz uzayarak 71 güne çıktı."

Şimdiye kadar 520 olan yuva sayısının gelecek günlerde 100 civarında daha artacağını vurgulayan Kaska, bu yıl yaklaşık 40 bin civarında yavru carettanın denize ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA