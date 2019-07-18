Eskişehir'de farklı zamanda yaralı halde bulunan 5 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, peçeli baykuş, kerkenez ve kukumav kuşu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildiğini bildirdi.

Tedavi süreçleri tamamlanan 5 kuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü personeli tarafından doğada yaşama kabiliyeti kazandırılarak Yarımca Mahallesi ve Musaözü Tabiat Parkı'nda yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: AA