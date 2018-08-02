Birlikte yaptıkları evde bisikletli konuklarını ücretsiz ağırlıyorlar

Ulaşım, spor ve serbest zaman değerlendirme biçimlerini kapsayan bisiklet hareketinin geliştirilmesi amacıyla Eskişehir'de 2014 yılında kurulan Vel ESBİD, kısa sürede 200 üyeye ulaştı.

Farkındalık yaratmayı hedefleyen dernek, bisikletseverlerin rahatlıkla bir araya gelip, çeşitli etkinlikle düzenleyebileceği bir ev kurmak için 2017 yılında kolları sıvadı. Bisiklet evine dönüştürmek için merkez Tepebaşı ilçesindeki Karagözler Mahallesi'nde kullanılmayan ve atıl durumdaki bir çiftlik evi kiralandı.

Dernek üyeleri tamamen imece yoluyla yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda kamp alanı, geniş bahçesi, etkinlik salonu, hobi bahçesi ve konuk evi bulunan bisiklet evini kullanıma açtı. Dernek üyeleri, yolu Eskişehir'den geçen ve sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan yerli ve yabancı bisikletçileri ücretsiz bisiklet evinden ağırlayıp, soluklanmalarını sağlıyor.

Hayali gerçeğe dönüştürdüler

Derneğin yönetim kurulu üyesi Kübra Aşan, Eskişehir'de bisiklet hareketini kente yaymak için güzel projelere yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gönüllülerden oluşan derneğin birçok sosyal projeye imza attığını ifade eden Aşan, şöyle konuştu:

"Hayatı bisikletle daha da güzelleştirmek istiyoruz. Eskişehir'in zengin bir insan sermayesi var. Biz de bisiklet etrafında bu güzel insanları bir araya getiriyoruz. Bu yoldaki önemli projelerimizden biri de bisiklet evi oldu. 2015 yılında bir hayalden yola çıktık. Bisiklet severlerle güzel etkinlikler yapabileceğimiz bir alan düşledik. 2017 yılının başlarında bu hayali gerçek yapmak için kolları sıvadık.

Araştırmalarımız sonunda kente yakın bir kırsal mahalle olan Karagözler'de atıl bir çiftlik evi bulduk. Derneğin gönüllüleriyle burayı bir bisiklet evine dönüştürdük. 2017 yılının kasım ayında derneğimizin bisiklet evini kullanıma açtık. Açıldığı günden bu yana da misyonunu yerine getiriyor. Bisiklet evinde kamplar, kültürel etkinlikler yapıyoruz. Çocuklara kamp eğitimleri veriyoruz."

Aşan, evde kamp alanı, geniş bahçe, etkinlik salonu, hobi bahçesi ve konuk evinin bulunduğunu dile getirdi.

Konuk evinin amacının yolu Eskişehir'den geçen yerli ve yabancı bisikletçileri bedelsiz ağırlamak olduğunun altını çizen Aşan "Dünyadaki bisikletli hareketin bir parçası oluyoruz. Açıldığımız günden bu yana yerli ve yabancı konuklarımız geliyor. Bize sosyal medyadan attıkları mesajlara dönüş yapıyoruz. Kendi imkanlarıyla evi bulmakta güçlük çekenlere arkadaşlarımız bisikletlilere refakat ediyor. Gelen konuklar anı defterine duygularını yazıyor. Evimiz bisiklet camiasında büyük bir merak uyandırdı. Evin farklı şehirlerde şubelerini açmayı ve bisiklet hareketinin güçlenmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bir bisiklet evinin bulunması heyecan verici"

Fransa'dan Nepal'e seyahat ederken Eskişehir bisiklet evine uğrayan 38 yaşındaki animatör Jerome Rawung, Strazburg'da başlayan yolculuğunun bir durağının da Türkiye olduğunu belirterek, Nepal'e yolculuğu sırasında sosyal medyadan öğrendiği Eskişehir'deki bisiklet evine uğramaya karar verdiğini dile getirdi.

Seyahatinin 45'inci gününde ilk kez bisikletçiler için tasarlanan evle karşılaştığını dile getiren Rawung, "Böyle bir bisiklet evinin bulunması heyecan verici. Daha önce hiç karşılaşmadım. Beni çok şaşırttı. Birkaç gün burada dinlenip, yolculuğuma devam edeceğim" dedi.

Kaynak: AA