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Alternatif tarım ürünleri müşterisiyle tarlada buluşuyor

Niğde Altunhisar'da alternatif tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarlaya giden müşteriler, ürünleri dalından toplayarak toprak ve bitki kokusuyla alışveriş yapıyor.

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Alternatif tarım ürünleri müşterisiyle tarlada buluşuyor

Niğde Altunhisar'da yaşayan 56 yaşındaki Ramazan Tüzün, emekli olduktan sonra patates, domates, soğan gibi ürünlere alternatif olması amacıyla 8 yıl önce tarlasına çilek ekti.

Ürünlerin satışı tarlada yapılıyor

Çilekten iyi verim elde edince de ahududu, böğürtlen, ekinezya, Meksika biberi, fesleğen gibi ürünler de yetiştiren Tüzün, ürünlerin satışını "topraktan müşteriye" sloganıyla tarlasında yapıyor.

Tarlaya giderek ürünleri dalından toplayan müşteriler, hem organik ve sağlıklı beslenecek olmanın mutluluğunu hem de toprak ve bitki kokuları arasında farklı bir alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor.

Tarladaki üründen yemek serbest

Ramazan Tüzün, Altunhisar'da patates, soğan, kabak, domates gibi ürünlere alternatif olması için 8 yıl önce çilek yetiştirmeye başladığını söyledi.

"Vatandaşların elleriyle isteyerek, severek toplaması için bu gayreti sarf ettik ve bu çabamızda başarılı olduk. Bizde toplama, depolama yok. Herkes kendi topladığını alır götürür. Yemek serbest. Gelenler ailecek toplar, topladığını tartıp, ücretini öder ve gider." 

"İlçe alternatif ürünlerin merkezi"

Ramazan Tüzün, çileğin yanı sıra kış çayı ekinezya, ahududu, böğürtlen, Meksika biberi, fesleğen yetiştirdiğini, ilçenin alternatif ürünlerin merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

"Gübreleme yaparız ama suni ve fenni gübrelerden kullanmıyoruz. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek gübreler kullanmayız. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyen 12-24 saatte etkisi geçen ilaç kullanırız. Onu da mecbur kullanmak zorundayız, değilse hastalığa yakalanır çilek, elden gitmiş oluyor. Biz de gerçek neyse vatandaşa onu söyleriz." 

"Kendim topluyorum, kendim yiyorum"

Tarlaya ürün toplamaya giden Mustafa Güneş de, organik çilek yetiştirildiğini duyduklarını ve bunun üzerine ailece tarlaya geldiklerini anlattı.

"Değişik bitkisel ürünler üretiyor, istifade ediyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de güzelliklerden istifade ediyoruz. Güzel ürünler yetiştirmiş, hoşumuza gitti." 

Mersin'den Mustafa Angı ise, "Marketten gelinceye kadar değişim oluyor. Kendim topluyorum, kendim yiyorum. Markette buzdolaplarına giriyor, değişiyor. Toplaması zevkli. Buranın çileği daha güzel" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Niğde, alternatif tarım ürünleri, altunhisar
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