Klasik otomobilini evladı gibi görüyor

İzmir'de neredeyse kendisiyle yaşıt olan klasik otomobiline gözü gibi bakan 68 yaşındaki "Arap Ferit" lakaplı Ferit Gökçen, her gün aracının temizliğini, bakımını söylediği aşk şarkılarıyla yapıyor. Gökçen'in aracına tutkusu görenleri de şaşırtıyor.

Yunanistan İskeçe'de dünyaya gelen Gökçen, 5 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. Klasik arabalara tutkusu küçük yaşlarda başlayan Gökçen, kamyon şoförlüğü yaparken hayalini kurduğu arabayı almak için yıllarca para biriktirdi.

Bir arkadaşının önerisi üzerine 30 yıl önce 1957 model klasik otomobil alan Gökçen'in hayatı aracıyla birlikte değişti.

Aracıyla özel ilgileniyor

Gökçen, emekli olduktan sonra aracıyla özel olarak ilgilendi ve restore ettirdiği otomobiline zarar gelmemesi için otoparkı olan bir eve geçti.

"Kara Şimşek" adını verdiği aracının her gün temizliğini, bakımını aşk şarkılarıyla yapan "Arap Ferit", nazar değmemesi için otomobilinin görünmeyen yerlerine küçük muskalardan koydu.

Klasik otomobilini çok kullanmamak için başka bir araba daha alan Gökçen'in en büyük hobisi ise hafta sonları yanına eşi ve çocuklarını da alarak "Kara Şimşek" ile gezmek.

Sevgisi yıllardır artarak devam ediyor

Ferit Gökçen, siyah renkli olduğundan dolayı "Kara Şimşek" adını verdiği arabasını ilk gördüğünde çok etkilendiğini, ona sevgisinin yıllardır artarak devam ettiğini söyledi.

Arabasını görenlerin çok etkilendiğini, satın almak için kendisine teklifler yaptığını belirten Gökçen, "Satılık olmadığını söylemekle beraber uçuk rakamlar söylüyorum. Arabam satılık değil, satmıyoruz ve satmam da mümkün değil, onu evladım gibi görüyorum" dedi.

Arabasına sevgisi yaşam şekline dönüştü

Gökçen, klasik arabasıyla ilgilendiği zaman çok mutlu olduğunu, günün nasıl geçtiğini anlamadığını, arabasına sevgisinin kendisi için bir yaşam şekli haline dönüştüğünü vurguladı.

Ferit Gökçen, "Arabama nazar değmemesi için her gün öperim. Aracın görünmeyen birçok yerinde küçük küçük muskalar var" dedi.

Hayattaki en büyük servetinin klasik arabası olduğundan bahseden Gökçen, şöyle konuştu:

"Arabama yıllardan beri gözüm gibi bakıyorum. 'Arap Ferit' bu arabayı yaşadığı sürece yaşatmak istiyor. Bu araç bende olduğu sürece satılamaz. Aracım benden sonra oğluma kalacak. Onun da aracımı en az benim kadar sahipleneceğine inancım tam."

Çocukluğu ve gençliği "Kara Şimşek"te geçti

"Arap Ferit"in oğlu Gökçen Gökçen ise, babasının klasik arabayı aldığında 4 yaşında olduğunu, çocukluğu ve gençliğinin "Kara Şimşek"te geçtiğini söyledi.

Babasının arabasını çok sevdiğini anlatan Gökçen, "Babam, bazen arabayı bizden bile sakınıyor. Ondan çok büyük zevk alıyor. Onun arabayı kullanması hem kendine hem de bize çok keyif veriyor" dedi.

Kaynak: AA