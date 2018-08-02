Beyaz nilüferleri, ahşap yürüyüş yollarıyla Acarlar Longozu

Sakarya'da bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan, 24 kilometrekarelik alanı, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlerin bulunduğu longozun ziyaretçileri, ahşap yürüyüş yoluyla bu doğal güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Dünyanın nadir tabiat alanlarından biri

Karasu'da, yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve beyaz nilüferleriyle ziyaretçilerini etkileyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla da ilgi çekiyor.

Zengin bitki florası ve yaklaşık 230 kuş türüne ev sahipliği yapması ile dünyanın nadir tabiat alanlarından biri olan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı" niteliği taşıyan tabiat harikası Acarlar Longozu, bölgede yaşayan canlılar için nemli bir yaşam alanı özelliğine de sahip.

"Doğayı korumaya yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Longozda bulunan restoranın işletmecisi Gurbet Sarımehmet, bir yıldır longozda işletmecilik yaptığını söyledi.

Restoranı yenileyerek müşterilerine kahvaltı, gözleme, ızgara ve balık gibi yemek çeşitleriyle hizmet verdiklerini anlatan Sarımehmet, şöyle konuştu:

"Doğayı korumaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada birçok kuş çeşidi ve farklı hayvan türleri bulunuyor. Ziyaretçilerin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ziyaretçilerimiz yürüyüş yolunda yeşillik, yeni açan nilüfer çiçeklerini görebilir, doğa ile baş başa yeşillikle iç içe bir gün geçirebilir."

"Çok çeşitli bitki türüne sahip"

Hediyelik eşya dükkanı işletmecisi Emin Tayfun Tosun ise, 6 yıldır bölgede hediyelik eşya satışı yaptığını belirtti. Longozun tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarından bahseden Tosun, şunları anlattı:

"Denizin önünde oluşan kum setleri, alttan kaynayan suların yağmur sularıyla çoğalması sonucu orman tamamen sular altında kalmış ve subasar ormanı oluşmuş. Özelliği tek parça longoz olması. Longoz Türkiye'de İğneada'da da var fakat 7 parça halinde. Burası tek parça halindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük longozu. Çok çeşitli bitki türüne sahip. Su nilüferi, menekşe, su lalesi buranın belirgin bitkileri. Toprakla bağlantısı olmayan, tamamen suda yetişen endemik bitkiler burada çok fazla. Zengin kızılağaç ormanlarına sahip. Kızılağaçlar suyun altında yetiştiği için suya dayanaklı. Bu nedenle Osmanlı zamanında yapılan saltanat kayıklarının ağaçlarının buradan gönderildiği söyleniyor."

Longoz 230 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor

Tosun, longozun göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğunu, şu ana kadar tespit edilmiş yaklaşık 230 çeşit kuşa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Herkesi bu muhteşem doğayı görmeye beklediklerinden bahseden Tosun, ziyaretçilerin, nilüferleri, farklı kuş türlerini ve ormanı, 650 metrelik ahşap yürüyüş yolu sayesinde gözlemleme imkanı bulacağını vurguladı.

Daha önce su bisikletleriyle ormanın içinde gezilebildiğini ancak sazlık alanların içinde göçmen kuşların kuluçkalarının bulunması ve ziyaretçilerin nilüferlere zarar vermesi nedeniyle bunun yasaklandığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bu yıl sezon sakin geçmesine rağmen burayı günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret ediyor. Geçen yıl bu sayı daha fazlaydı. Gelip görmeye değer bir yer, herkesi buraya davet ediyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik longozda yürüyüş alanımız sadece 650 metre. Milli Parklar tarafından yeni yapılacak projeyle longozun 5 bölge halinde daha ilerilere doğru taşınacağı ve ziyaretçilerin longozun derinliklerini görebileceği söyleniyor. Yürüme yolu uzatılacak, bisiklet yolu engelli yolu yapılarak daha uzun parkur yapılacak. O zaman ziyaretçi sayımızın daha da artacağına inanıyorum."

Kaynak: AA