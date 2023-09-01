Bir hayalin peşinden gitti, Uganda’da futbol takımı satın aldı

Afrika denildiğinde akla ilk olarak vahşi doğanın yanı sıra yokluk, sefalet ve çatışmalar gelse de kara kıtanın önemli bir yüzü de dünya sahnesinde büyük roller üstlenen sporcularıdır.

Futbol, kıtada yaşayan gençlerin birlikte oynadığı takım oyunlarının başında geliyor. Her gencin hayalini bir gün büyük kulüplerin formasını giymek süslüyor.

Bu neredeyse tüm dünya tarafından bilinen bir hayal… Biz ise şimdi benzerine az rastlanır bir hayali sizlere aktaracağız.

İş için gittiği Uganda’da futbol takımı satın aldı

Hayalin sahibi, Türk iş insanı ve avukat Mehmet İhsan Kalkan. Onun gerçeğe dönüşen hayali ise Afrika’da bir futbol takımı satın almak…

İşi gereği birçok ülkeye seyahat yapan Kalkan’ın duraklarından biriydi Uganda. İlk önce Türkiye Büyükelçisi’nin daveti ile ülkeyi tanıma imkanına erişti. Daha sonra da BM’nin bir projesi kapsamında yolu Uganda’ya düştü.

“Pandemiden önce BM’nin yapmış olduğu bir ihale vardı. O ihaleyi kazandıktan sonra Uganda’da 6 hastaneye X-ray makineleri kurduk. Bu projeyle birlikte orada daha çok vakit geçirme fırsatı buldum. Çok zor durumda yaşayan insanların aslında ne kadar çok mücadele ettiklerine de şahit oldum. Bir şeyler yapma gereği hissettim.”

İçindeki o his, Mehmet İhsan Kalkan’a farklı bir dünyanın kapısını araladı. O artık Afrika’da bir futbol takımının başkanı olmak üzereydi. O süreci Kalkan şu sözlerle anlatıyor:

“Hafta sonları çalışmadığımız için futbol maçlarına gitme fırsatı buluyordum. O futbol maçlarında çoğu zaman beni ‘Başkan geldi’ diye sempati ile karşılıyorlardı. Gerçekten de gidişat ona evrildi ve bir futbol takımı almaya karar verdim. Mateete Futbol Kulübü’nü satın aldım.

Bu çok kolay olmayan bir süreç oldu. Afrika kıtasının zorluklarıyla beraber oradaki prosedürlerin takip edilmesi gibi. Ama biz bütün zorlukları aşa aşa futbol takımı sahibi olduk ve gerçekten bugün itibarıyla çok güzel işler yaptığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim.”

“5 yıl içerisinde takımı süper lige taşımak istiyoruz. Aynı zamanda mutlaka dünya yıldızı bir futbolcu çıkartacağımıza inanıyorum. Hem çocuk akademimizde hem de şu anda elimizde gerçekten çok iyi 2 oyuncumuz olduğunu düşünüyorum.” Mateete Futbol Kulübü Başkanı Mehmet İhsan Kalkan

Türk iş insanının Uganda macerası

Türkiye'den bir iş insanın bu girişimi, Uganda’da hem ilgi hem de şaşkınlıkla karşılanmış. Kalkan aldığı tepkileri şu sözlerle anlatıyor:

“Bu satın alma, başlarda herkeste bir şaşkınlık aynı zamanda bir sempati oluşturdu. Uganda basını çok yakın ilgi gösterdi. Haberlerde Türk iş insanının Uganda insanına yardımcı olduğunu, futbol anlamında da önemli atılımlar yaptığını ve Uganda’ya güzel bir katkıda bulunduğunu anlatan haberler yapıldı.”

Hayal ile başlayıp gerçeğe dönüşen bir hikaye

Mehmet İhsan Kalkan, Doğu Afrika ülkesi Uganda’nın yokluklarla sınanan gençlerine destek olabilmenin ve hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Bu orada bir hayalle başladı. Oradaki çocuklara yol vermek, umut olmak, sosyal anlamda da onlara destek olmak adına futbol takımı alma kararı ortaya çıktı. Aslında Afrika kıtası başlı başına çok zorlu bir coğrafya biliyorsunuz. Hem yokluklarıyla hem başka sebeplerden dolayı. O genç yeteneklerin, o çocukların, o yokluk içinde nasıl bir heyecanla, mücadele azmiyle hareket ettiklerine şahit olunca öyle bir hayali hayata geçirmek istedim ve o hayalimi hayata geçirdiğim için çok mutluyum.”

En önemli hedefi dünya yıldızı yetiştirmek

Mehmet İhsan Kalkan 3 yıl önce satın aldığında Mateete Futbol Kulübü, bölgesel amatör ligindeydi. O sene ligi şampiyon olarak tamamladı, 3. Bölgesel Lig’e yükseldi. Ama Kalkan’a göre bu hikayede yazılacak daha çok başarı var.

“5 yıl içerisinde takımı süper lige taşımak istiyoruz. Aynı zamanda mutlaka dünya yıldızı bir futbolcu çıkartacağımıza inanıyorum. Hem çocuk akademimizde hem de şu anda elimizde gerçekten çok iyi 2 oyuncumuz olduğunu düşünüyorum şahsen.”

“Büyük kulüplerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Lütfen Afrika’yı pas geçmesinler. O dünya futbol yıldızlarını kulüplerimiz daha küçükken alıp, yetiştirip, dünya futbol sahnesine armağan etsin.”

Türkiye’deki büyük kulüplere Afrika çağrısı

Kalkan, Afrika ülkelerinin futbolcu konusunda büyük bir hazine olduğu görüşünde. Bu konuda Türkiye’deki futbol kulüplerine de bu hazineyi değerlendirme konusunda şöyle sesleniyor:

“Büyük kulüplerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Lütfen Afrika’yı pas geçmesinler. Afrika’da daha çok girişimde bulunsunlar. Orada daha çok varlığımızı hissettirmemiz lazım. Hem o insanlara yardımcı olmak adına, umut olmak adına, hem de yabancı kulüpler gideceğine bizim kulüplerimiz gitsin. O dünya futbol yıldızlarını kulüplerimiz daha küçükken alıp, yetiştirip, dünya futbol sahnesine armağan etsin.”

