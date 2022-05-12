Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beykoz'un 'scooterlı dedesi' teknolojiye ayak uydurdu
İstanbul Beykoz'da yaşadığı mahallede 'scooterlı dede' olarak bilinen 74 yaşındaki Mehmet Ersöz, en yardımsever, çalışkan ve aktif kişilerinden biri. Ersöz, torunları için teleferik de yapmış ama scooterla da teleferikle de vakit geçiren o olmuş.
Beykoz'un Kavacık mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ersöz, çağa ayak uyduruyor. İşlerini elektrikli scooterla halleden Ersöz, yaklaşık bir dönümlük arazideki evinde yaşıyor.
3 çocuğu ve 6 torunu olan Ersöz, torunları için bahçesine teleferik dahi yapmış.
Aynı zamanda mahalledeki tüm çocukların sevgisini kazanan Ersöz, çocukların bozulan bisikletlerini tamir etmek için ciddi bir mesai harcıyor.
Ersöz, yakın yerlere elektrikli scooterla gidiyor ama uzak yerlere gitmek için de motosikletini kullanıyor.
Etiketler: İstanbul
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