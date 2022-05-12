Beykoz'un Kavacık mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ersöz, çağa ayak uyduruyor. İşlerini elektrikli scooterla halleden Ersöz, yaklaşık bir dönümlük arazideki evinde yaşıyor.

3 çocuğu ve 6 torunu olan Ersöz, torunları için bahçesine teleferik dahi yapmış.

Aynı zamanda mahalledeki tüm çocukların sevgisini kazanan Ersöz, çocukların bozulan bisikletlerini tamir etmek için ciddi bir mesai harcıyor.

Ersöz, yakın yerlere elektrikli scooterla gidiyor ama uzak yerlere gitmek için de motosikletini kullanıyor.