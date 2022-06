Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Festivali’nin 5’incisi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor.

Festivale 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılıyor.

Geleneksel sporların unutulmaması veya gün yüzüne çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen festivalin en özel konuklarından bir tanesi de kardeş ülke Azerbaycan’dan katılan Karabağ Atlı Gösteri Ekibi.

Ekibin festivalde gösterdiği performans, tribündeki izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Azerbaycan Bayrağı’nı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz

Karabağ Atlı Gösteri Ekibi’nde yer alan ve grubun iki kadın binicisinden bir tanesi olan Valesheva Elvina, performansıyla büyük alkış topluyor. Atlar onun tüm hayatı.

“Çocukluğumdan beri atları seviyorum ve at biniyorum. Hayatımın her anında atlar var. Özellikle Karabağ atlarını çok seviyorum. Ekibimizle gittiğimiz ülkelerde gösterilerimizi yapmak güzel ancak beni esas heyecanlandıran şey ülkemin bayrağını dalgalandırmak.”

Biz de Türkiye’yi misafir edelim

Yaptığı işin tehlikeli olduğunun farkında olan Valesheva Elvina, bu kadar riski almasının nedenini, “ At benim yüreğimdir” diye açıklıyor. Onun işinin motivasyonu aşk.

“Elbette sonuçta bu bir hayvan. Her an her şey olabilir. Her anımız risklidir ama o riski göze alıyoruz. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Hele Türk izleyicisinin karşısında gösteri yapmak ayrı bir gurur. Türkiye’nin bizi misafir etmesinden dolayı çok mutluyuz. Biz de bunun gibi festivallerde Türkiye’yi ağırlamak isteriz.”

