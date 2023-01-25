Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve lor tatlısının ardından sakızlı kurabiyeye de coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ayvalık'ın gastronomi alanında birçok değerli ürünü olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlere coğrafi işaret ve patentini alarak sahip çıkıyoruz. Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz."

Ergin, Ayvalık Tostu, Kirlihanım Peyniri, Sepet Peyniri, Papalina Balığı ve Karadiken (Denizkestanesi) ile ilgili de başvuru yaptıklarını söyledi.