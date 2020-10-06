Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sıcak hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde hissedilen kentte, dünden itibaren sıcaklıklar artış göstermeye başladı.

Aydın’da öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda termometreler 46 dereceyi gösterdi. 01 Ekim 1943 yılında ölçülen gölgede 38 derecelik sıcaklık ise 77 yıl sonra 39,5 derecelik ölçümle rekor kırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Mevsim normallerinin 7-8 derece üstünde

İl genelinde hava sıcaklıklarının yarın da mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlar da bunaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğunun bulunduğu ilde, bazı vatandaşların sıcaklar nedeniyle maskelerini çıkardığı görülürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.





[Fotoğraf: İHA]