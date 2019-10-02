Yaşam
Aslanların olduğu bölgeye girip dans etti02 Ekim 2019 Çarşamba 16:07 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, hayvanat bahçesindeki aslanların yaşadığı bölgeye girdi. Aslana el sallayıp, dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD'nin New York şehrindeki hayvanat bahçesinde, bir kadın aslanların yaşadığı bölgeye girdi.
Kendini tehlikeye atan kadın, önce el salladı, ardından dans etti. Karşısında duran aslanın ilgisini çekmeye çalıştı.
Aslan ise bir kıpırdamadan kadını seyretti.
Kuralları çiğneyerek hayatını tehlikeye atan kadının bu görüntüleri büyük tepki çekti.
Kaynak: TRT Haber