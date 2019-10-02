ABD'nin New York şehrindeki hayvanat bahçesinde, bir kadın aslanların yaşadığı bölgeye girdi.



Kendini tehlikeye atan kadın, önce el salladı, ardından dans etti. Karşısında duran aslanın ilgisini çekmeye çalıştı.



Aslan ise bir kıpırdamadan kadını seyretti.



Kuralları çiğneyerek hayatını tehlikeye atan kadının bu görüntüleri büyük tepki çekti.

Kaynak: TRT Haber