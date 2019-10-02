Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Islah Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği projelerini uygulamaya aldı. Uygulanan projeler ile Ankara keçisine ve tiftiğine yaklaşık 45 milyon TL destek verildi.

Destekler sayesinde son 10 yılda Ankara keçisi varlığı iki kat arttı. Keçi sayısı 166 bine çıktı.

2008 yılına kadar Ankara keçisi popülasyonunda düşüş yaşanmıştı.

Kaynak: TRT Haber