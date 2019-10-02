Yaşam
Son 10 yılda Ankara keçisi sayısı 166 bine çıktı02 Ekim 2019 Çarşamba 15:15 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:42
Tarım ve Orman Bakanlığının Ankara keçisine yönelik uyguladığı projeler olumlu sonuçlar veriyor. Ankara keçisi sayısı son 10 yılda 166 bine çıktı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Islah Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği projelerini uygulamaya aldı. Uygulanan projeler ile Ankara keçisine ve tiftiğine yaklaşık 45 milyon TL destek verildi.
Destekler sayesinde son 10 yılda Ankara keçisi varlığı iki kat arttı. Keçi sayısı 166 bine çıktı.
2008 yılına kadar Ankara keçisi popülasyonunda düşüş yaşanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tarım ve orman bakanlığı Ankara keçisi