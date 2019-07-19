Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde yaşıyor 48 yaşındaki Ertaç Güneş. Onun tutkusu, dünyanın dört bir yanındaki paraları ve banknotları toplamak.

Koleksiyonunda yaklaşık 150 ülkeye ait, çoğu tedavülden kalkmış binlerce madeni para ve banknot bulunuyor. Osmanlı, Rus İmparatorluğu, Yunan uygarlığı, Macaristan, Almanya, Hindistan ve Endonezya gibi birçok ülke ve devletin eski paralarını özenle saklıyor.

Ayrıca Güneş'in "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyoncu Belgesi" de var.

Koleksiyonda 121 yıllık para bulunuyor

Ertaç Güneş, asırlık paraların yanı sıra kentin tarihi fotoğraflarını da koleksiyonunda buluşturduğunu söyledi.

"Birçok arkadaş, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti parasından koleksiyonunu yapıyorken, ben çoğunlukla Avrupa devletlerinin banknot ve madeni parasını topluyorum."

Güneş, koleksiyonunda Rus İmparatorluğu döneminde 1898 yılında basılmış paranın da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Rus İmparatorluğu'nun 1898 yılında basılan paraları var. Yunan uygarlığının banknotları, madeni parası, Avusturya, Macaristan, Almanya gibi ülkelerin eski paraları bulunuyor, ayrıca Arap devletlerinin de para koleksiyonunu yapmaktayım. Adet olarak saymadım ama binlerce para var."

Kars Kalesi eteklerinde sergi açtığını anlatan Güneş, oldukça ilgi gördüğünü söyleyerek, "Farkındalık olsun diye sergide 'Çocuklarımızı internet oyunlarından uzak tutmak için koleksiyon sevgisini aşılayalım' yazısını astım. Sergiye gelenler koleksiyonu çok beğendi, çocuklar yoğun ilgi gösterdi" dedi.

"Bu paraları görünce geçmişe gidiyorlar"

Güneş, eski paralara ilgi gösterildiğini dile getirerek, koleksiyonu gören yaşlıların hüzünlendiğini belirtti.

Yaşlıların, delikli paralara ilgi duyduğunu vurgulayan Güneş, şunları anlattı:

"1945-48 yıllarının delikli bir kuruşları var, gümüş paralarımız var. Yaşlılarımız bu paraları gördüğü zaman geçmişe gidiyor, hüzünlenme oluyor. Koleksiyonumun bakımını yaptığım için paraların görünümü de iyi, düzeni de iyi olduğu için büyük ilgi görüyor. Kars'ın orijinal mimari, yaşam fotoğraflarımız da mevcut. Kars'ın kitapları var, Osmanlıca yazılan mektuplar, ilk nüfus sayımının yapıldığı defterler var, bunlarda köy köy, ilçe ilçe Kars'ın 1935 yılında yapılan genel nüfus sayımı var. Kars'a ait birçok pulumuz var, Kars'ın kültürel değerlerini taşıyan bazı materyalleri de koleksiyonumuzda bulunduruyoruz."

Kaynak: AA